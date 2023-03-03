بالفيديو.. مركبة طاقم "Crew-6" الفضائية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة الفضائية التي تنقل طاقم “Crew-6” بمحطة الفضاء الدولية.

Docking confirmed! — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة “ناسا” أنها رصدت مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ”Crew 6″ يتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام.

واتخذت مهمّة “Crew 6” الإجراءات الفنية الضرورية حيث كانت على بعد 20 متراً منها.

Ground controllers troubleshoot a software issue on the @SpaceX Crew Dragon Endeavour before beginning its final approach and docking to the Harmony module. https://t.co/8gZOy0LpJZ — International Space Station (@Space_Station) March 3, 2023

وانطلق طاقم مهمة “Crew 6″، الخميس، باتجاه محطة الفضاء الدولية، وضمّ 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأرسل الرائد الإماراتي أول رسالة من الفضاء، نشرها حساب مركز الشيخ محمد بن راشد الرسمي في “تويتر”، وأهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده، مؤكداً وصول مركبته إلى الفضاء.

وأقلعت مركبة الإطلاق “سبيس إكس”، التي تتكون من صاروخ “فالكون 9” تعلوه كبسولة “كرو دراغون” تعمل بشكل مستقل تسمى “إنديفور”، في الساعة 12:34 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لـ”ناسا “في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس.

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour continues approaching the space station nearing the Harmony module for a 12:43am ET docking. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/ZCyb0LlHdx — International Space Station (@Space_Station) March 3, 2023