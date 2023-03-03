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بالفيديو.. مركبة طاقم "Crew-6" الفضائية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

منذ ساعة واحدة
رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ"Crew 6"

رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ"Crew 6"

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التحمت المركبة الفضائية التي تنقل طاقم “Crew-6” بمحطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة “ناسا” أنها رصدت مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ”Crew 6″  يتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام.

واتخذت مهمّة “Crew 6” الإجراءات الفنية الضرورية حيث كانت على بعد 20 متراً منها.

وانطلق طاقم مهمة “Crew 6″، الخميس، باتجاه محطة الفضاء الدولية، وضمّ 4 أفراد بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأرسل الرائد الإماراتي أول رسالة من الفضاء، نشرها حساب مركز الشيخ محمد بن راشد الرسمي في “تويتر”، وأهدى الرائد سلامه لعائلته وبلاده، مؤكداً وصول مركبته إلى الفضاء.

وأقلعت مركبة الإطلاق “سبيس إكس”، التي تتكون من صاروخ “فالكون 9” تعلوه كبسولة “كرو دراغون” تعمل بشكل مستقل تسمى “إنديفور”، في الساعة 12:34 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لـ”ناسا “في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس.

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