بالفيديو.. مركبة طاقم "Crew-6" الفضائية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة الفضائية التي تنقل طاقم “Crew-6” بمحطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة “ناسا” أنها رصدت مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ”Crew 6″ يتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام.

واتخذت مهمّة “Crew 6” الإجراءات الفنية الضرورية حيث كانت على بعد 20 متراً منها.

Ground controllers troubleshoot a software issue on the @SpaceX Crew Dragon Endeavour before beginning its final approach and docking to the Harmony module. https://t.co/8gZOy0LpJZ

— International Space Station (@Space_Station) March 3, 2023