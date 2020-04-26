بالفيديو: نشر أول خريطة مفصلة لسطح القمر
نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خريطة مفصلة لسطح القمر، من شأنها أن تساعد في جهود رسم الخرائط الجيولوجية المستقبلة.
وقال موقع الهيئة إن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء مورد رقمي للبحث العلمي والتحليل، ودعم جهود رسم الخرائط الجيولوجية المستقبلية.
ولفتت إلى أن الخريطة الجديدة تعتبر موردا مهما للمعلمين والجمهور المهتم بجيولوجيا القمر، مشيرة إلى أن إنشاء الخريطة جرى بمساعدة بيانات من بعثات سابقة إلى القمر، والمعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر.
AKHIRNYA, saintis berhasil membuat peta lengkap Luna, bulan kita.
“Unified Geologic Map of the Moon” adalah hasil penggabungan data selama setengah abad eksplorasi dan penelitian ilmiah untuk mempelajari 4,5 miliar tahun sejarah Luna untuk eksplorasi dimasa depan.
📽: USGS pic.twitter.com/nHV7YSXJ7k
— Semesta Sains (@semestasains) April 26, 2020