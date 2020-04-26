بالفيديو: نشر أول خريطة مفصلة لسطح القمر

أول خريطة مفصلة لسطح القمر
أول خريطة مفصلة لسطح القمر

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نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خريطة مفصلة لسطح القمر، من شأنها أن تساعد في جهود رسم الخرائط الجيولوجية المستقبلة.

 

وقال موقع الهيئة إن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء مورد رقمي للبحث العلمي والتحليل، ودعم جهود رسم الخرائط الجيولوجية المستقبلية.

ولفتت إلى أن الخريطة الجديدة تعتبر موردا مهما للمعلمين والجمهور المهتم بجيولوجيا القمر، مشيرة إلى أن إنشاء الخريطة جرى بمساعدة بيانات من بعثات سابقة إلى القمر، والمعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر.

 

المصدر عربي21
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