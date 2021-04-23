بانتظار الإعلان الرسمي.. “صور” لتسريبات جهاز التعقب الذكي من Oppo

تستعد شركة Oppo لدخول هذه المنافسة مع جهاز التعقب الذكي الخاص بها والذي تم رصده بواسطة Digital Chat Station ومن ثم نشر الصور على موقع Weibo.

وتأتي تلك الخطوة تزامناً مع طرح أجهزة تعقب AirTag من أبل و SmartTag من سامسونج مؤخرًا.

وعلى ما يبدو، فإن جهاز التعقب يظهر بشكل قرص دائري ويتضمن منفذ USB-C للشحن وهو أمر غير شائع مع الشركات المصنعة الأخرى، إذ تعتمد متعقبات Tile وسامسونج وأبل على بطاريات CR2032 التي تمنحك عمر بطارية يتراوح من أشهر إلى عام حسب الطراز.

ويبدو أن قرار Oppo باستخدام بطارية قابلة لإعادة الشحن على جهاز التتبع الخاص بها يبدو بالتأكيد أنسب أكثر.

كما سيوفر الجهاز أيضًا اتصال UWB الذي يعطيك معلومات أكثر دقة لتتبع الموقع مقارنةً بتتبع البلوتوث.

لا توجد مواصفات رسمية أو أي معلومات حول الأسعار في الوقت الحالي، لذا سنضطر إلى الانتظار حتى تقوم شركة Oppo بتوضيح الأمور.