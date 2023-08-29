"باورز آند" تطلق سماعات جديدة من سلسلة 600 S3

أطلقت شركة “باورز آند ويلكينز” (Bowers & Wilkins) سماعات جديدة من سلسلة 600 S3، والتي تنتمي إلى الفئة الأساسية من السماعات السلبية، التي تحتاج إلى مضخم صوت خارجي.

وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة في أجهزة الهاي فاي، أن سلسلة 600 S3 تضم السماعات ذات القاعدة 606 S3 و607 S3 والسماعة ذات الحامل 603 S3، وتأتي الموديلات الجديدة مزودة بموالف جديد للترددات العالية 25 ملم مع قبة من التيتانيوم، والتي تجمع بين قبة رئيسية 25 ميكرون وحلقة من التيتانيوم 30 ميكرون.

ومن خلال الاعتماد على نظام أنابيب أطول فإنه يتم الحد من الصدى وتأثير جسم السماعة لكي يصدح الصوت بشكل أكثر وضوحا ونقاءً.

وبينما اعتمدت الشركة البريطانية على التيتانيوم بدلا من الألومنيوم في موالف الترددات العالية، فإنها واصلت استعمال موالف الترددات المنخفضة والمتوسطة “Continuum” قياس 130 ملم في الموديل 607 S3 وقياس 165 ملم في الموديل 606 S3 وقياس 150 ملم في السماعة 603 S3.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن سلسلة السماعات 600 S3 الجديدة حصلت على العديد من الترقيات والتحسينات المستمدة من سلسلة السماعات 700 S3 الأكثر تكلفة، بما في ذلك المشغلات المغناطسية فائقة الأداء وفتحة صوت الجهير على الجانب الخلفي ومنافذ التوصيل، علاوة على أن جسم السماعات الأكثر متانة يعمل حاليا على تقليل الصدى.

وأعلنت شركة “باورز آند ويلكينز” عن توافر السماعات الجديدة باللون الأسود أو الأبيض أو بقشرة خشب البلوط نظير سعر يبدأ من 800 يورو.