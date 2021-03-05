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بايت دانس تخطط لإصدار تطبيق مشابه لـ"Clubhouse"

5 - مارس - 2021
تطبيق كلوب هاوس

تطبيق كلوب هاوس

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تخطط شركة ”بايت دانس“ المالكة لتطبيق ”TikTok“، لتطوير تطبيق يشبه تطبيق الدردشة الصوتية ”Clubhouse“ للصين، مستلهمة في ذلك نجاح تجربته العالمية.

وقال تقرير لـ“رويترز“، إن مصادر مطلعة أكدت أن الشركة الصينية تواصل العمل على تكرار تجربة ”Clubhouse“ عبر إنشاء تطبيق جديد منافس، وتجلى هذا الاهتمام عبر محادثات أجراها مديرون تنفيذيون في ”بايت دانس“، منهم الرئيس التنفيذي زانج يمينج، أثناء حديثهم عن ”TikTok“ بإحدى غرف خدمة ”Clubhouse“.

وكان العديد من المطورين مع حظر تطبيق ”Clubhouse“ في الصين خلال شهر شباط/فبراير الماضي، قد بدأوا في إنشاء إصداراتهم الخاصة من التطبيق.

وأطلق ما لا يقل عن 10 تطبيقات مماثلة في الشهر الماضي، حتى إن عملاق التقنية الصيني ”شاومي“ قام الأسبوع الماضي بتحديث تطبيقه ”Mi Talk“، تزامنًا مع زيادة زخم ”Clubhouse“، كما توافد مستخدمون صينيون إلى التطبيق الاجتماعي غير الخاضع للرقابة للاستماع إلى مناقشات حول مواضيع حساسة تحظرها الدولة الصينية.

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