“ببجي”.. تطرح ميزة جديدة لحل مشكلة واجهت عدد كبير من اللاعبين

أعلنت الشركة المطورة للعبة “ببجي” الشهيرة عن إطلاقها تقنية جديدة، وصفت بأنها ستحل مشكلة رئيسية واجهها عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن لعبة PUBG Mobile طرحت ميزة جديدة لمكافحة الغش، بحيث توفر أسلوب لعب عادل للجميع.

وستتمكن التقنية الجديدة من ضبط اللاعبين الذين يستخدموا عبر لعبة “ببجي” تدابير غش للبقاء فترة طويلة من دون أن يتمكن أحد من قتلهم أو القضاء عليهم، ما يمكنهم من الوصول إلى مستويات لم يصل لها أي لاعب آخر.

وستستخدم لعبة PUBG Mobile وضعية “سبيكتات” لمراجعة خوادم اللعبة وتحديد الوقت الفعلي الذي يقضيه كل لاعب وتحديد إذا ما كان اللاعب يستخدم البيانات إلى متابعيه أم لا.

ويهدف نظام “سبيكتات” الجديد إلى معالجة أساليب الغشل والتلاعب التي يستخدمها بعض اللاعبين من أجل قضاء وقت أطول في اللعب دون أن يتعرض للقتل، أو يتمكن من تحديد لاعبي العدو داخل اللعبة بطريقة غير عادلة، من دون أن يتم الكشف عن موقعه داخل اللعبة على الإطلاق.

وستتمكن تلك المنظومة الجديدة على ببجي في حل أسلوب غش جديد، يتمثل في تمكن بعض اللاعبين من قتل الآخرين بطلقة واحدة فقط.