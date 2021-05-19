الأربعاء 7 شوال 1442 ﻫ - 19 مايو 2021 |
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بتقنيات أكثر تطوراً… Xiaomi تحيي هواتف Note 8

منذ 9 دقائق
Xiaomi تحيي هواتف Note 8

Xiaomi تحيي هواتف Note 8

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تعمل Xiaomi  على إطلاق نسخ جديدة مطورة من هواتف Note 8 الشهيرة لديها، وتبعا للتسريبات فإن هواتف Redmi Note 8-2021 ستحصل على معالجات MediaTek Helio G85 SoC الثمانية النوى عالية الأداء، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما الشاشة في الأجهزة المنتظرة فستكون قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full-HD، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا، كما سيكون بالإمكان خفض هذا التردد إلى 60 هيرتزا عند الحاجة للتقليل من استهلاك طاقة البطارية.

كما يتوقع أن تحصل هذه الهواتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة، دقة أقوى عدساتها 48 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، فضلا عن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا.

كما ستزود هذه الأجهزة بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi 802.11 و Bluetooth v5، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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