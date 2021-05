بتقنيات أكثر تطوراً… Xiaomi تحيي هواتف Note 8

تعمل Xiaomi على إطلاق نسخ جديدة مطورة من هواتف Note 8 الشهيرة لديها، وتبعا للتسريبات فإن هواتف Redmi Note 8-2021 ستحصل على معالجات MediaTek Helio G85 SoC الثمانية النوى عالية الأداء، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما الشاشة في الأجهزة المنتظرة فستكون قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full-HD، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا، كما سيكون بالإمكان خفض هذا التردد إلى 60 هيرتزا عند الحاجة للتقليل من استهلاك طاقة البطارية.

Redmi Note 8 (2021) gets FCC certified with MIUI 12.5 and a 4000mAh battery.

For those unaware, Note 8 Pro is one of my favorite smartphones. Hope to see a upgraded version of that as well 😍🔥 #Redmi #RedmiNote8 pic.twitter.com/LIMV98nO5T

— TechBoiler (#BoilerUpdates) (@techboilers) May 14, 2021