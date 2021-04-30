بتقنيات جديدة … شركة هوندا تعلن رسميا عن هوندا سيفيك

أعلنت شركة هوندا رسمياً عن إنتاج الجيل الحادي عشر من سيارة هوندا سيفيك سيدان، بتقنيات متطورة جديدة، حيث تم عرض نموذج أولي لهذا النوع في نوفمبر الماضي.

وقدم المُصنّع الياباني تصميما جديدا زاد من صلابة الالتواء والانحناء لدى السيارة بنسبة 8 و1% على التوالي، كما وعد أيضًا بتحسين القيادة وعزل الصوت وتعديل التعليق والتوجيه.

وأوضحت تقارير تقنية متداولة، أن سيارة هوندا مبنية على منصة جديدة بقاعدة عجلات 2736 مم، وطول 4674 مم، ويحتوي الطراز الأساسي على عجلات فولاذية مقاس 16 بوصة.

بالنظر إلى عناصر تصميمها أو إمكانياتها التكنولوجية، تطبق السيارة الجديدة مبدأ ”البساطة“ في التصميم الداخلي، حيث يظهر ذلك جليًا في الشاشة المركزية التي تعمل باللمس.

ويتم من خلال تلك الشاشة التحكم في عدد من الأمور، خاصة نظام تكييف الهواء إلى جانب فتحات التهوية، ولا يمكننا تجاهل مقصورة القيادة الرقمية الجذابة، التي تدعم تقنيات Apple CarPlay، وAndroid Auto.

فيما يتعلق بالسلامة، يجلب الطراز الجديد أحدث تطور لأنظمة وتقنيات السلامة من هوندا Honda Sensing من خلال كاميرا أمامية وثمانية أجهزة استشعار.

وزودت هوندا السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وجهزتها بمصابيح LED أمامية وخلفية جديدة وأيضا مصابيح DRLs مدمجة، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات هذا الصيف في الولايات المتحدة، بأسعار تبدأ بحوالي 23000 دولار.