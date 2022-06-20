بتكوين تصارع للصمود فوق 20 ألف دولار

تسعى عملة “بتكوين” أن تتماسك بصعوبة فوق مستوى 20 ألف دولار، الذي يحظى بمراقبة دقيقة، لتمتد بذلك فترة التقلبات العنيفة التي شهدت موجة هائلة من التأرجح في عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض سعر أكبر العملات المشفرة بنسبة بلغت 4.8% إلى 19.618 ألف دولار الإثنين 20 حزيران في آسيا، وتم تداولها عند مستوى 20.036 ألف دولار في تمام الساعة 12:30 مساءً في طوكيو.

أمّا عملة “إيثريوم” فخسرت 7.8% من قيمتها، لكنها تماسكت فوق مستوى 1000 دولار للوحدة، بينما انخفضت قيمة كل من “سولانا” و “كاردانو” و “دوج كوين” وانهت التداول في المنطقة الحمراء.

وانخفضت “بتكوين” بنحو 15% السبت 18 حزيران، لكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك بقوة لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة محلقة بنسبة 16% صعودًا يوم الأحد. ويشير هذا النمط من التأرجح إلى أن ثقة المستثمرين مازالت هشة إلى درجة كبيرة إذ يتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأقصى سرعة لمواجهة ارتفاع التضخم بزيادة أسعار الفائدة التي تمتص السيولة النقدية من الأسواق.

وفي تغريدة على “تويتر”، قال “آرثر هايز”، مؤسس مشارك لبورصة الرموز المشفرة “بيت ميكس” (BitMEX): “توقع مزيدا من بؤر البيع الاضطراري لعملتي (بتكوين) و (إيثر) عندما تكتشف الأسواق من الذي يسبح عاريا”.

وأضاف أنه لا يعرف إذا كانت موجة البيع قد انتهت ولكن “بالنسبة لأولئك المستثمرين المهرة في التقاط الأصول المنهارة – أو في التقاط السكاكين – قد تظل هناك فرص أخرى لشراء العملة من هؤلاء الذين يجربون كل صفقة بصرف النظر عن الأسعار”.

ويرى بعض مسؤولي الأصول المشفرة أن انخفاض أسعار “بتكوين” دون مستوى 20 ألف دولار قد يؤدي إلى مزيد من تصفية مراكز الاستثمار المدعومة بالقروض. وقد انخفضت قيمة العملة بنسبة 57% تقريبا منذ بداية هذا العام، بينما عانت عملات أخرى من خسارة أكبر.

وقفز مؤشر “تي 3 بتكوين للتقلب” (T3 Bitcoin Volatility)، الذي يقيس تقلب العملة المتوقع في فترة 30 يوما، نحو أعلى مستوياته في 2022.

الضغوط العنيفة على تطبيقات التمويل اللامركزي تعزز حالة الغموض وعدم اليقين. وقد حلقت شعبيتها باعتبارها مصدرًا للعوائد المرتفعة عندما أطلقت برامج التحفيز المالية والنقدية في زمن انتشار جائحة كورونا موجة ازدهار قياسية في سوق الرموز المشفرة.

أما الآن فإنها تتخذ إجراءات غير مسبوقة حتى تحمي نفسها ضد عمليات التصفية المتلاحقة. وقد أعلنت منصة إقراض الرموز المشفرة المأزومة “سيلزيوس نتويرك” (Celsius Network) أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تستقر عملياتها ومستوى السيولة عندها بعد تجميد الودائع في الأسبوع الماضي.