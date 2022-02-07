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بتكوين تعاود ارتفاعها

7 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 9:49 مساءً
بيتكوين

بيتكوين

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انتعاش ضروري، سجلته عملة بتكوين في قيمتها السوقية، بعد أشهر من الانهيار الذي بدأ في نوفمبر الماضي.

وسجلت بتكوين أعلى مستوى في أربعة أسابيع، الاثنين، مع صعودها 4.43 بالمئة، إلى 44 ألف و298 دولارا.

وجاء ارتفاع البيتكوين فوق العلامة الفنية في الزخم العالي، وسط تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء “أفضل من المتوقع” يوم الجمعة، في أعقاب الأرباح القوية من شركة أمازون.

وكانت بتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50 في المائة من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

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