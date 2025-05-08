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بيتكوين تعود للمنطقة الإيجابية وسط انحسار المخاوف من الحرب التجارية

منذ 38 دقيقة
بيتكوين

بيتكوين

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تخطت عملة بيتكوين مستوى 100 ألف دولار اليوم الخميس ووصلت إلى 102385 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير شباط، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار.

وسجلت بيتكوين 102385 دولارا أمريكيا في التداولات بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير كانون الثاني والذي تجاوز 109 آلاف دولار.

وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس آذار.

وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني “يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي”.

وأضاف “سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر…”

وانخفضت أسعار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير شباط وأبريل نيسان حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.

    المصدر :
  • رويترز

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