بتكوين تواصل التراجع.. وتحذير أمريكي لمستثمري الكريبتو

شهد سوق العملات المشفرة خسائر فادحة في الأشهر الماضية، مع إفلاس عدة منصات للتداول واتهام مؤسس “إف تي إكس” بالاحتيال.، وتراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، السبت، وسط ملاحقات قضائية من السلطات الأمريكية لمنصات العملات المشفرة.

وحذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي “كريستوفر والر قائلا”إن مستثمري العملات المشفرة قد يخسرون كل أموالهم.

وذكر “والر” في تصريحات معدة مسبقًا لمؤتمر، أن تأثير العملات المشفرة غير المباشر على النظام المالي الأوسع كان محدودًا حتى الآن، لكن من الضروري أن يتأكد المنظمون من تخفيف مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بهذا السوق.

وأضاف: “إذا كان أي شخص يريد الاحتفاظ بهذا النوع من الأصول، فليفعل ذلك، لكن إذا قمت بشراء أصل مشفر وتراجع سعره إلى الصفر في مرحلة ما، فلا تشعر بالمفاجأة ولا تتوقع من دافعي الضرائب أن يتحملوا خسائرك”.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تداولات اليوم بنسبة 0.92% لتصل إلى 1.01 تريليون دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة 49.31 مليار دولار، بتراجع قدره 33.88% عن تداولات أمس.

وانتشر الذعر في سوق الكريبتو لتداول العملات الرقمية المشفرة، بعد أن اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصة تداول الكريبتو Kraken التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بتقديم برنامج ستاكينغ غير مسجل للعملات الرقمية، ووصفته بأنه انتهاك لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

ورغم الهبوط المفاجئ في سوق الكريبتو، يواصل المستثمرون عمليات الشراء خصوصاً على عملة بيتكوين؛ لاعتقادهم أنها هزة مؤقتة، وأن الثيران ستنتصر على الدببة سريعاً، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مما يشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي لمواصل سياسة التشديد النقدي.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

نزل سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم لنسبة 0.08% إلى 21,691.40 دولار.

وبذلك تتراجع القية السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 418.37 مليار دولار، مقابل 422.27 مليار دولار أمس، لتخسر بيتكوين 3.9 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

في حين شهدت التداولات على بيتكوين تراجعاً بنسبة 23.77% لتصل إلى 23.55 مليار دولار.

وعلى مدار 7 أيام كاملة سجلت عملة بيتكوين تراجعا بنسبة 7.05% إجمالا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

نزل سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.12% اليوم ليصل إلى 1,522.34 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.03% ليسجل 308.60 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.05% من قيمته ليسجل 0.3823 دولار.

وربح سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.12% ليبلغ $0.3602 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 0.08149 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.10% ليصل إلى 6.21 دولار.