بتهمة التحرش.. أوبر تواجه دعوة قضائية من 500 إمرأة

أفادت سي إن بي سي، أن أوبر تواجه دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية رفعتها أكثر من 500 امرأة تزعم أنهن تعرضن للاعتداء من قبل السائقين، وتنص الشكوى على أن “مسافرات في ولايات متعددة تعرضن للخطف، والاعتداء الجنسي، والضرب، والاغتصاب، والسجن زوراً، والمطاردة، والتحرش، أو الاعتداء بأي شكل آخر” من قبل سائقي أوبر، وقالت شركة المحاماة في سان فرانسيسكو التي رفعت الدعوى إن لديها حوالي 550 عميلًا مع 150 مطالبة أخرى على الأقل قيد التحقيق ، نقلا عن engadged.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت أوبر تقريرها الثاني للسلامة الذي أظهر أن تقارير الاعتداء الجنسي في الفئات الخمس الأكثر خطورة انخفضت بنسبة 38% من 5981 في 2017 و 2018 إلى 3824 في عامي 2019 و 2020، ومع ذلك قد يكون ذلك مرتبطًا بـ COVID-19 الوباء الذي شهد انخفاضًا حادًا في عدد الركاب من 2020 إلى 2021، وكتب توني ويست ، كبير المسؤولين القانونيين في أوبر ، في التقرير: “نحن نبتكر باستمرار ونستثمر في أمان منصتنا”.

ومع ذلك ، قالت شركة المحاماة إن السلامة ليست على رأس أولويات الشركة، وقال سلاتر سلاتر شولمان ، الشريك المؤسس آدم سلاتر: “يعتمد نموذج عمل أوبر بالكامل على منح الناس رحلة آمنة إلى المنزل ، لكن سلامة الركاب لم تكن مصدر قلقهم أبدًا – كان النمو على حساب سلامة ركابهم”، بينما أقرت الشركة بأزمة الاعتداء الجنسي هذه في السنوات الأخيرة، وكانت استجابتها الفعلية بطيئة وغير كافية ، مع عواقب مروعة.

وتتمتع أوبر بتاريخ من التسويات والشكاوى المتعلقة بسلامة الركاب والسائقين، وفي عام 2016 ذكرت صحيفة الجارديان أن أوبر دفعت 161.9 مليون دولار في دعاوى قضائية متعلقة بالسلامة منذ عام 2009، وفي عام 2017 واجهت دعوى قضائية جماعية تتهمها بمنح مرتكبي الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنف الجسدي إمكانية الوصول إلى آلاف الأشخاص، وفى عام 2019 تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة مقابل 10 ملايين دولار من قبل امرأة تعرضت لاعتداء جنسى من قبل سائق أوبر قائلة إن الشركة وضعتها فى طريق الأذى.