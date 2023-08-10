بحثًا عن المياه.. روسيا تسابق الزمن لإطلاق رحلة إلى القمر

أجرت روسيا اليوم الخميس استعداداتها النهائية لإطلاق أول مركبة فضائية إلى القمر منذ 47 عامًا، إذ تسابق الزمن لتصبح أول دولة تقوم بهبوط آمن على سطح القطب الجنوبي للقمر الذي قد يحتوي على رواسب هائلة من المياه الجليدية.

وعلى مدى قرون، يتساءل علماء الفلك عن المياه على سطح القمر الذي يتسم بأنه أكثر جفافًا من الصحراء بنحو 100 مرة.

وأظهرت خرائط إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عام 2021 وجود مياه جليدية في الأجزاء المظلمة من القمر، وأكدت في 2020 وجود مياه في الأجزاء التي يصل إليها ضوء الشمس.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إنها ستطلق الصاروخ (سويوز 2.1 في) الذي يحمل المركبة لونا-25 من قاعدة ڤوستوتشني الفضائية على بعد 5550 كيلومترًا إلى الشرق من موسكو غدًا الجمعة في الساعة 02:11 بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تهبط على سطح القمر في 23 أغسطس/ آب.

وتخوض مهمة الفضاء الروسية إلى القمر، وهي الأولى من نوعها منذ 1976، سباقًا مع الهند التي أطلقت صاروخ شاندريان-3 إلى القمر الشهر الماضي، فيما تتنافس روسيا على نطاق أوسع مع الولايات المتحدة والصين ولديهما برامج متطورة لاستكشاف القمر.