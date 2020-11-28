بحجم أصغر وعمر أطول.. “صور” للسماعة المميزة من HTC

يبدو ان شركة HTC المتميزة بإصداراته التقنية، ستفاجئ مستخدميها بإصدار متميز من السماعات اللاسلكية، حيث ظهرت بعض من مواصفات السماعة اللاسلكية المرتقبة مع صور مسربة قبل الإعلان الرسمي.

كشف التسريبات التي خرجت من قاعدة بيانات NCC عن أن سماعة HTC اللاسلكية المرتقبة تنطلق لاحقاً بقدرة بطارية 480 mAh، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

كما تشير التسريبات إلى أن السماعة اللاسلكية ستعرف بسماعة HTC TWS1، أيضاً تتضمن حافظة للشحن بقدرة بطارية 400 mAh، مع بطارية بقدرة 40 mAh في كل جهة من السماعات اللاسلكية.

أيضاً كشفت الصور المسربة لسماعة HTC TWS1 عن تصميم يدعم التحكم باللمس، كما تتضمن حافظة الشحن إضاءة LED، أيضاً توضح الصور المسربة ثقب صغير يعود للميكروفون الخارجي، كما تظهر السماعة اللاسلكية في الصور باثنان من الألوان هما الأسود والأبيض.

ومن المقرر أن تدعم الحافظة شحن السماعة اللاسلكية من صفر إلى 100% خلال ساعة ونصف الساعة تقريباً بقدرة 5W، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية قريباً.