بحجم قطعة من الورق.. تعرف على “أصغر روبوت” في العالم

تمكن علماء في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأميركية، من ابتكار “أصغر روبوت” في العالم، من المتوقع أن ينجز مهام دقيقة للغاية في العديد من المجالات.

وقالت مجلة Science Robotics في دراسة نشرت عن هذا الروبوت، إن عرضه يبلغ حوالي نصف ملليمتر، أي أصغر من سمك عملة “البنس” المعدنية، ويتم التحكم فيه عن بعد، ويأخذ أشكال حيوانات صغيرة مثل الديدان والسرطانات.

ويكون هذا الروبوت في حالته الأصلية مسطحا، مثل قطعة من الورق، ثم يتم إدخال حرارة الليزر لتتغير حالته ويبدأ في التحرك، وفق المؤلف المشارك للدراسة جون روجرز.

وقال روجرز وفق تصريحاته التي نقلتها “سي أن أن” إنه عندما يتم استخدام الحرارة بتسلسل معين، يستطيع السرطان التحرك بطريقة تشبه تحرك البشر حيث يمكنه الالتواء والالتفاف والقفز.

واحتاج فريق روجرز، المكون من طلاب من مختلف المستويات الأكاديمية الذين جمعوا بين مهارات التفكير النقدي والإبداعي، عاما ونصف لإنشاء هذه الروبوتات الصغيرة.

ولاتزال هذه الروبوتات قيد التطوير حاليا ويتوقع الباحثون إمكانية استخدامها مستقبلا في العمليات ذات التدخل الجراحي المحدود ومعالجة الخلايا والأنسجة وإصلاح الآلات صغيرة الحجم وحتى في قطاع الطيران.

وتشير الدراسة المنشورة إلى تحديات قائمة في الوقت الحالي، من أهمها تصميم “الهياكل والمواد في مثل هذه الروبوتات لتحقيق معايير الأداء المطلوبة وأنماط التشغيل”.