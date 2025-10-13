بدء الطلب المسبق على جهاز "آيفون إير" في الصين خلال أيام

قالت شركة أبل، اليوم الاثنين “إن الطلب المسبق على هاتفها آيفون إير سيبدأ في الصين خلال وقت لاحق من الأسبوع بعدما حصلت كبرى شركات الاتصالات الصينية على موافقة الجهات التنظيمية على تقديم خدمات الشرائح الرقمية”.

وسيكون جهاز آيفون إير، الذي يبدأ سعره من 7999 يوان (1121.56 دولار)، هو الطراز الوحيد في الصين الذي ستقدم شركات الاتصالات لحامليه خدمة الشرائح الرقمية المدمجة في الجهاز.

وقال موقع إلكتروني تابع لوزارة الصناعة الصينية اليوم الاثنين إن شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في البلاد، وهي تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتقديم خدمات تجريبية للشرائح الرقمية.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، والموجود حاليا في شنغهاي، على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي بعد أسابيع من إطلاق آيفون 17 هناك “متحمس للإعلان عن أن آيفون إير سيكون متاحا الأسبوع المقبل وسيبدأ تلقي الطلبات المسبقة يوم الجمعة 17 أكتوبر!”.