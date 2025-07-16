بدء نظر دعوى مساهمي "ميتا بلاتفورمز" على زوكربيرغ بشأن الخصوصية

بدأت اليوم الأربعاء نظر دعوى رفعها مساهمو ميتا بلاتفورمز على مارك زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين في الشركة بسبب مزاعم جمعهم بيانات مستخدمي فيسبوك دون سند من القانون، في انتهاك لاتفاقية عام 2012 مع لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية.

بدأت المحاكمة التي تتضمن تعويضا محتملا يبلغ ثمانية مليارات دولار مليارات دولار بشهادة خبير الخصوصية المنتدب من المدعين، نيل ريتشاردز، من كلية الحقوق بجامعة واشنطن، عن سياسات فيسبوك المتعلقة بالبيانات.

وقال ريتشاردز للمحكمة “إفصاحات فيسبوك المتعلقة بالخصوصية كانت مضللة”.

ومن المتوقع أن يدلي جيفري زينتس، رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن ومدير شركة ميتا لمدة عامين بداية من مايو 2018، بشهادته في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ستشهد القضية شهادات من زوكربيرج ومليارديرات آخرين متهمين، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرج ورجل الأعمال وعضو مجلس الإدارة مارك أندريسن، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز، وريد هاستينجز، الشريك المؤسس لشركة نتفليكس.

غرمت لجنة التجارة الاتحادية فيسبوك خمسة مليارات دولار في أعقاب فضيحة شركة استخراج البيانات وتحليلها كمبردج أناليتيكا، مدعية أن الشركة انتهكت اتفاقية أبرمت عام 2012 مع اللجنة لحماية بيانات المستخدمين.

يطالب المساهمون المدعى عليهم بتعويض شركة ميتا عن غرامة اللجنة وغيرها من التكاليف القانونية، والتي يُقدّر المدعون أنها تتجاوز ثمانية مليارات دولار.