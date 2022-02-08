بداية لعام اسثتنائي.. موعد مؤتمر أبل القادم

تتواصل التكهنات بالظهور حول الحدث المرتقب لشركة أبل الذي ستعلن خلاله عن عدد من الأجهزة المرتقبة وأنظمة التشغيل الجديدة.

ووفق تقرير جديد لوكالة بلومبرج، تُخطّط شركة أبل لعقد أول حدث لها في عام 2022 في وقت مبكر من شهر مارس، حيث تستهدف الشركة تحديدا يوم 8 مارس المقبل، لحدث افتراضي تعلن خلاله عن هاتف iPhone SE 3 الجديد، وiPad Air 5 المُحدّث، وإصدار iOS 15.4.

ووفق مصادر مطلعة، قالت “بلومبرج”، إن الحدث سيكون بداية لعام اسثتنائي، وسيكون كسابقاتها من الأحداث التي نظمتها الشركة الأمريكية، افتراضيا بسبب متحور كورونا.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد الحدث طرح جهاز iPad Air الجديد بشريحة A15 و 5G.

بالإضافة لإصدار iOS 15.4 في النصف الأول من شهر مارس والذي يخضع حاليا لعملية اختبار المطورين، مع النسخة التجريبية العامة مع ميزات جديدة بما في ذلك دعم Face ID للأقنعة والتحكم العالمي والرموز التعبيرية الجديدة.

نظام تشغيل ساعات أبل الجديد

في الوقت نفسه، أعلنت شركة أبل عن طرحها نسخة أحدث من نظام تشغيل ساعاتها الذكية، هو نظام watchOS 8.4.1، وبشكل تجريبي لبعض المستخدمين.

والتحديث الجديد الذي أعلنت عنه أبل، يتوافر لمستخدمي إصدارات ساعات أبل الذكية، Apple Watch Series 4، وما هو أحدث منها من إصدارات.

ووفق موقع “أبل – دبليو دي”، لم تحدد أبل التغييرات التي أجرتها على التحديث الجديد، في حين رصدت ملاحظات تتعلق بالإصدار من جانب المستخدمين، تقول إن نظام watchOS 8.4.1 يأتي لإصلاح الأخطاء التي تؤثر فقط على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث.

ويشمل ذلك، تطوير قدرات ساعات أبل Apple Watch Series 4 وما أحدث منها، للتجاوز الخلل حال دون إعادة شحن Apple Watch ببعض أجهزة الشحن التابعة لأجهزة أخرى خارجية.

وذكر الموقع أن رقم إصدار watchOS 8.4 هو 19S546، بينما رقم إصدار watchOS 8.4.1 هو 19S550.