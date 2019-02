“قاتل للمخ”: قائمة بالهواتف الأخطر في العالم… هل تملك أحدها ؟

وضعت شركة “ستاتيستا” قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة “قاتل للمخ”.

ونشر موقع “ديجتال تريندز” التقني المتخصص قائمة بالهواتف الأكثر على مستوى الإشعاع، والهواتف الأقل على مستوى الإشعاع، والتي أجراها بالتعاون مع المكتب الاتحاد الألماني.

وتصدرت هواتف شركتي “شاومي” و”وان بلس” الصينتين الرائدتين قائمة الهواتف الذكية الأكثر إصدارا للإشعاع.

وحذرت الإحصائية من أن الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات ينبغي أن تكون بعيدة لفترة كافية عن المستخدم، حتى لا يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة الأطفال.

وجاءت قائمة الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات على النحو التالي:

1- شاومي مي أيه وان

2- وان بلس 5 تي

3- شاومي مي ماكس 3

4- وان بلس 6 تي

5- إتش تي سي يو 12 لايت

6- شاومي مي ميكس 3

7- غوغل بيكسل 3 إكس إل

8- وان بلس 5

9- آيفون 7

10- سوني إكسبيريا إكس زد 1 كومباكت

11- إتش إي سي ديزاير 12/12 بلس

12- غوغل بيكسل 3

13- وان بلس 6

14- آيفون 8

15- شاومي ريدمي نوت 5

16- زد تي إي آكسون 7 ميني.

