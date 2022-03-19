بدون نسخة "mini".. آخر تسريبات هاتف آيفون 14 المنتظر

يترقب عشاق شركة أبل الإصدار الأحدث من هواتف آيفون، الذي يصل نهاية العام آيفون 14، وفق كشفته الشركة في مؤتمرها الافتراضي الأول للعام الجاري.

وكشف موقع “ناين تو فايف ما” المهتم بأخبار أبل، عما نشر من شائعات عن الهاتف الجديد الذي يترقب طرحه ضمن فعاليات مؤتمر سبتمبر السنوي.

وكشفت شائعات مبكرة عن أن هاتف iPhone 14 سيطرح منه أربعة طرازات جديدة ولكن هذه المرة بدون نسخة “mini”.

ما الجديد في هاتف آيفون 14 المنتظر؟

ومن المتوقع أن يتوافر iPhone 14 الجديد بمسمى رمزي D27 وD28 بإصدارات بقياس 6.1 بوصة و6.7 بوصة، على أن توقف أبل طرح الطراز المصغر الحالي لـ iPhone مقاس 5.4 بوصة.

وستتمتع هذه الهواتف بحسب التسريبات بنفس دقة العرض في هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max الحاليين.

في حين ستمنح تقنية العرض الأعلى لنسخ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، مع تمتعهم بشاشات أطول، لاستيعاب تصميم النتوء الجديد “الدائرة + الشكل البيضاوي” الذي سيحل محل شريط النتوء الحالي.

الشريحة المتطورة A16

ووفق موقع “أبل دبليو دي”، كشفت تنبؤات للخبير الموثوق “مينج تشي كيو”، عن أن شركة أبل ستطرح آيفون 14 المقبل، بالإصدار الأحدث من شريحة التشغيل A16.

ولكن الخبير التقني أوضح أن هذه الشريحة الحديثة، لن تتاح لكافة الإصدارات من آيفون 14، حيث ستعمل شريحة A15 على تشغيل iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة وiPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة، على الرغم من أنه سيتم ترقية ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيجابايت من 4 جيجابايت.

في حين سيتم حجز A16 SoC الجديدة لطرازات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ذات الجودة الأعلى والأكثر تكلفة.

مع العلم بأن هواتف Pro، ستحتوي على نفس ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت مثل iPhone 13 Pro.