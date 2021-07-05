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براءة اختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا طائرة شبيهة بـ"الدرون"

5 - يوليو - 2021
كاميرا هاتف- تعبيرية

كاميرا هاتف- تعبيرية

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منافسة شرسة تشهدها سوق الهواتف الذكية حول العالم، الأمر الذي يدفع الشركات المصنعة للبحق عن تصاميم جديدة وغير تقليدية لضمان جذب أكبر عدد من المستخدمين.

ذكرت تقارير تقنية، مؤخرا، أن شركة “BKK” المملوكة لمجموعة “فيفو” الصينية، وضعت براءة اختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا طائرة شبيهة بـ”الدرون”، وهو ما سيتيح للمستخدمين أن يلتقطوا الصور من زوايا غير مسبوقة.

وبحسب موقع ” deccanherald”، فإن هذه الكاميرا الطائرة يمكنها أن تنفصل عن الهاتف الذكي وتحلق في الجو بكل سلالة من أجل التصوير.

وعندما تحلق الطائرة في الجو، سيكون مستخدم الجهاز قادرا على النظر في الشاشة والتقاط الصور التي يريدها.

وذكر المصدر أن هذا الابتكار سيتيح لمستخدمي الهواتف الذكية أن يخوضوا تجربة أكثر إبداعا في التصوير.

وقامت الشركة بوضع براءة الاختراع لدى المكتب الدولي لحقوق الملكية الفكرية، وكان ذلك في ديسمبر الماضي.

وشرحت براءة الاختراع كيف يمكن للشركة أن تزود الهاتف بكاميرا طائرة، وجعلها تعمل مثل “الدرون”.

وستكون هذه الكاميرا مزودة ببطاريات، ومستشعري تصوير، وثلاثة مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء، إلى جانب أربع مراوح.

في غضون ذلك، سيجري تخصيص ما يشبه علبة صغيرة، لأجل حفظ هذه الكاميرا الطائرة المرفقة بالهاتف.

وسيكون هذا الهاتف الذكي مزودا بعدسات كاميرا في الأمام والخلف، على غرار باقي الأجهزة، لكن ميزته الكبرى تكمن في العدسة المحلقة على غرار الدرون.

وتستطيع هذه الكاميرا الطائرة أن تحلق بفضل المراوح الصغيرة التي زودت بها، فيما تعتمد على المستشعرات من أجل تفادي الاصطدام بالأشياء التي تكون أمامها.

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