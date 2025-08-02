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بركان إندونيسي يثور بعنف.. عمود رماد يصل 18 كم ويغطي القرى المجاورة

منذ 49 دقيقة
بركان ليوتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

بركان ليوتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

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عاود بركان “ليووتوبي لاكي لاكي” نشاطه مجددًا في مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية بإندونيسيا، مطلقًا سحبًا كثيفة من الرماد البركاني ارتفعت حتى 18 كيلومترًا في السماء.

وذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، في بيان السبت، أن البركان بدأ بالثوران أمس حيث أطلق سحابة رماد، بلغ ارتفاعها 10 كيلومترات.

وأضافت أن البركان نفث الرماد من جديد صباح اليوم، ليصل ارتفاعه إلى 18 كيلومترا، مُغطيا القرى المحيطة.

وأشارت إلى أن ثوران البركان لم يسفر عن وقوع إصابات وفق تقارير أولية، لكنها حثت السياح على البقاء بعيدا عن المنطقة.

وكان 9 تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة ثوران البركان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ويُعرف بركان ليووتوبي لاكي لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا، في المنطقة باسم “البركان التوأم” مع قمة ليووتوبي بيريمبوأن.

وتقع إندونيسيا ضمن “حلقة النار في المحيط الهادئ”، وهي منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا، وتضم نحو 130 بركانا نشطا تقريبا.

    المصدر :
  • الأناضول

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