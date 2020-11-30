بريطانيا تحظر معدات 5G من هواوي بسبب مخاوف أمنية

قررت بريطانيا منع استخدام معدات شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G بداعي المخاوف الأمنية.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أنها سوف تمنع مزودي خدمات الاتصالات من تثبيت معدات ”هواوي“ في شبكة الجيل الخامس بالبلاد اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021.

وذكرت صحيفة ”غارديان“ أن أوليفر دودن، وزير الدولة لوسائل الإعلام والثقافة والرياضة، حدد الموعد الجديد قبل عرض مشروع قانون الاتصالات اللاسلكية (الأمن) على البرلمان اليوم الاثنين.

وقال دودن في بيان اليوم: ”إننا أمام اتخاذ أكثر الخطوات قوة لتطبيق واحدة من أشد أنظمة أمن الاتصالات صرامة في العالم“.

وأضاف دودن: ”الجزء الرئيسي من ذلك يتمثل في مكافحة البائعين البالغي الخطورة، وقد حددت جدولاً زمنيا واضحا، وسيتم ذلك من خلال صلاحيات جديدة وغير مسبوقة لتحديد وحظر معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس الخاصة بنا التي تشكل تهديدا لأمننا القومي في موعد أقصاه العام 2027“.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد ذكرت في يوليو/ تموز أنها سوف تستبعد عملاق التكنولوجيا الصينية ”هواوي“ من البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس في بريطانيا، استنادا إلى مخاوف أمنية.

وأشار دودن في الوقت ذاته إلى أنه بحلول الموعد المذكور يتعين إزالة الأجزاء المثبتة بالفعل بحلول العام 2027، بما في ذلك البنية التحتية الموجودة الخاصة بالجيل الرابع.