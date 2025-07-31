بريطانيا: هيمنة "أمازون" و"مايكروسوفت" على الحوسبة السحابية تضر بالمنافسة

قالت لجنة تحقيق تابعة لهيئة المنافسة والأسواق، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، إن الوضع المهيمن لشركتي أمازون ومايكروسوفت في قطاع الحوسبة السحابية يضر بالمنافسة مع تفاقم تأثيرهما بسبب الحواجز التقنية والتجارية التي تحول دون وجود بديل.

وأضافت اللجنة، اليوم الخميس، أن على هيئة المنافسة أن تدرس ما إن كان ينبغي لها أن تصنف الشركتين على أن وضعهما استراتيجي بالسوق فيما يتعلق بالخدمات السحابية حتى يتسنى لها التدخل في عملهما وفق صلاحيات جديدة.

غير أن لجنة التحقيق أشارت إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها لن تدرس أي حالات جديدة تتعلق بالوضع الاستراتيجي للشركات، والتي تجريها وحدة الأسواق الرقمية التابعة لها، قبل أوائل العام المقبل.

وخصت المجموعة مايكروسوفت بالذكر في تقريرها النهائي بسبب ممارسات الترخيص التي قالت إنها أثرت سلبا على خدمات أمازون ويب سيرفيسز وغوغل.

وقالت اللجنة في يناير كانون الثاني إن مايكروسوفت تمارس هيمنتها على برامج الشركات مثل ويندوز سيرفر ومايكروسوفت 365 للحد من المنافسة من خلال فرض رسوم ترخيص عند استخدام خدماتها على منصات منافسة.

وأضافت أن مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز تملكان حصصا سوقية بين 30 و40 بالمئة في الخدمات السحابية مثل المعالجة والتخزين والشبكات.

وأردفت أن الحصة السوقية لغوغل، المزود الرئيسي الثالث للخدمات السحابية، بين خمسة و10 بالمئة.