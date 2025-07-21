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بريطانيا و"أوبن.إيه.آي" توقعان شراكة استراتيجية جديدة

منذ 35 دقيقة
OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

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قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إن بريطانيا وشركة أوبن.إيه.آي المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي وقعتا شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون في مجال أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي واستكشاف الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بما في ذلك مراكز البيانات.

وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل في بيان “سيكون الذكاء الاصطناعي أساسيا في قيادة التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته في جميع أنحاء البلاد، سواء كان ذلك في إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو تذليل العقبات أمام الفرص أو دفع النمو الاقتصادي”.

وأضاف “لا يمكن تحقيق ذلك بدون شركات مثل أوبن.إيه.آي التي تقود هذه الثورة على المستوى الدولي. ستشهد هذه الشراكة المزيد من أعمالهم في المملكة المتحدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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