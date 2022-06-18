بسبب التضخّم.. ارتفاع متوسط أسعار السيارات الكهربائية إلى 60 ألف دولار

تتسبب أزمة الإمدادات نتيجة الاضطرابات المختلفة في العالم الى زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في مختلف المجالات كالغذاء والطاقة وصناعة السيارات وغيرها.

ومع تجاوز أسعار البنزين في أميركا 5 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق؛ تعاني السيارة الوحيدة التي يمكن أن تخفف من تأثير هذا الارتفاع – أي السيارة الكهربائية – من نوبة خاصة بها جرّاء التضخم الجامح.

تفرض شركات صناعة السيارات التي تشهد ضغط طلب المستهلكين وارتفاع تكاليف المواد تسعيراً أكبر على السيارات الكهربائية في جميع المجالات. كما تعمل شركة “تسلا” الرائدة في سوق السيارات على زيادة أسعارها بما يصل إلى 6000 دولار للسيارة، وهي ثالث زيادة لها هذا العام، وفق ما ذكرت شركة صناعة السيارات الكهربائية.

كما رفعت شركة “فورد موتور” سعر سيارتها “موستانج ماخ إي” Mustang Mach-E))، ولحقت بها شركة “ريفيان اوتوموتيف إنك” (Rivian Automotive Inc)، الناشئة في مجال السيارات الكهربائية.

ومع ذلك؛ لا يزال المشترون يستمرون في القدوم، بحسب ما أشارت “كلير ماكدونو” المديرة المالية بـ”ريفيان” في مؤتمر “دويتشه بنك”، بسبب تسارع الطلب الذي شهدته شركة “ريفيان” منذ رفع الأسعار في 1 آذار. إذ قالت: “كان لدينا 10000 طلب مسبق بمتوسط سعر بيع 93000 ألف دولار”.

كما بلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية 60,984 دولار خلال الشهر الماضي، وهو أعلى من مستوى 46،634 دولار للسوق بشكل عام، وفقاً لموقع بحوث السيارات (Edmunds.com).

ويستثني هذا المتوسط شركة “تسلا” التي لا تشارك بيانات أسعارها مع شركات الأبحاث، لكنَّ “تسلا” ذكرت أنَّ أسعار طراز “واي” الشهير تتراوح من 62,990 دولار إلى 65,990 دولار.

من جهتها، أشارت “جيسيكا كالدويل”، المديرة التنفيذية لشركة “إدموند”، في مقابلة إلى الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية بسبب صدمة الوقود التي يشهدها القطاع، والتي استمرت لعدة أشهر، ولا تظهر أي علامات تُبشِّر على التّراجع.

ويقابل الطلب المتزايد عرضاً محدوداً للغاية. وإذا كان أي شخص على استعداد لتكبُّد هذه التكاليف؛ فمن المحتمل أنَّه ينظر إلى السيارة الكهربائية على أنَّها مصدر دخل له مقارنة بتكلفة السيارات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ماكدونو ليس المدير التنفيذي الوحيد الذي يفيد بأنَّ مشتري السيارات الكهربائية يواصلون تقبّل ارتفاع الأسعار، على الرغم من قيام سوق السيارات التقليدية بخفض تضخم الأسعار.

“جون لولر”، المدير المالي لشركة “فورد”، أفاد خلال مؤتمر “دويتشه بنك “العالمي للسيارات، بأنَّ السوق الوحيدة التي يُعتقد أنَّ بإمكانه تحديد أسعارها، هي السيارات الكهربائية، مُشيراً إلى أنَّ الأسعار ما تزال ثابتة حتى الآن.

بعيداً عن الطّلب؛ تعمل شركات صناعة السيارات على زيادة أسعار سياراتها الكهربائية بسبب تكاليف المواد الخام المرتفعة، والتي تصفها “فورد” بالرياح المعاكسة، إذ كلّفت الشركة 4 مليارات دولار هذا العام.

من جهته، قال الرئيس التّنفيذي “جيم فارلي” مؤخراً إنَّ صناعة 7 سيارات “موستانج ماخ إي” التي تعمل بالبطارية تكلّف الآن 25000 دولار أكثر من سيارات الدفع الرباعي من طراز “إيدج” التي تعتمد على الوقود، لافتًا إلى أنَّ ارتفاع التكاليف قضى على أرباح السيارات الكهربائية في “فورد”.

يُعدّ رفع الأسعار أحد الأساليب التي تعتمدها شركات صناعة السيارات لتمكين السيارات الكهربائية من تحقيق أرباحها مع ارتفاع الطلب. كما تُسرع “فورد” بإعادة هندسة “ماش إي” (Mach-E) لتقليل التكلفة وتحسين الهوامش. كما أدى النقص المستمر في أشباه الموصلات إلى زيادة تضخم أسعار السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تراجع في الطرازات التي تعمل بالبطاريات لأنَّها تتطلب رقائق أكثر من السيارات التقليدية.

دفع ذلك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إلى الإعلان في مذكرة داخلية هذا الأسبوع، أنَّ شركته تحمّلت “ربعاً صعباً للغاية” بسبب قيود الإمدادات، على الرغم من تسليم رقم قياسي بلغ 310 آلاف و48 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مُشيراً إلى ضرورة مضاعفة جهودها للتعافي.