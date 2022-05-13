بسبب الحسابات الوهمية.. إيلون ماسك يعلن تعليق صفقة تويتر

كشف إيلون ماسك اليوم الجمعة أنه علّق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر مؤقتا، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وفي تغريدة على تويتر قال ماسك إنّ”صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين”.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7 بالمئة إلى 37.10 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصته في الشركة في أوائل أبريل نيسان، ثم قدم عرضا وصفه بأنه “الأفضل والأخير” للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولار للسهم.

وكانت الشركة قد قدرت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من خمسة في المئة من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.

وقال ماسك، وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة “برامج البريد غير المرغوب” فيه من على المنصة.

على صعيد آخر، أعرب ماسك عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا.

ورأى أن “دونالد ترامب” عليه أن يتخطى انتخابات ٢٠٢٤ وان لا يترشح للرئاسة، على الرغم من سعيه الى إستعادة حساب الرئيس السابق على تويتر.

وقال إنه يجب على ترامب الا يترشح للرئاسة، لأن “مرشحًا أقل انقسامًا” سيكون أفضل في انتخابات ٢٠٢٤، قبل ان يبدأ بانتقاد “جو بايدن” لاعتقاده بأنه اتى للرئاسة ليحوّل البلاد، معتبرًا ان مجيئه للرئاسة كان بسبب ان الجميع أراد “دراما” أقل.