بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي.. Dropbox تتخلى عن 500 موظف لديها

أعلنت شركة شركة استضافة الملفات الأمريكية (دروب بوكس) Dropbox عن تسريح حوالي 16 بالمائة من موظفيها، بسبب الأزمة الاقتصادية، واتجاه الشركة لبناء قسم الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وفي مذكرة أُرسلت إلى موظفي (دروب بوكس)، قال السيد “درو هيوستون” الرئيس التنفيذي للشركة:

“في عالم مثالي، سنقوم ببساطة بنقل الأشخاص من فريق إلى آخر. وقد فعلنا ذلك حين كان ذلك ممكناً. ومع ذلك، تتطلب المرحلة التالية من النمو مزيجاً مختلفاً من المهارات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات في المراحل الأولية. لقد نجحنا في جلب المواهب الرائعة في هذه المجالات على مدار العامين الماضيين، ويلزمنا المزيد “.

وأضاف أيضاً أن (دروب بوكس) سوف تُجري عدد من التغييرات الأخرى كدمج أعمال بعض الأقسام، وإدخال تعديلات على فرق تطوير المنتجات، كما شدد على أن أعمال شركته لا تزال مربحة برغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن تخفيض الوظائف هو جزء من “التطور الطبيعي” للشركة.

وأعلن “هيوستون” عن عزم شركته أن تبقى في طليعة عهد الذكاء الاصطناعي كما كانت عند التحول إلى أنظمة الهاتف والخدمات السحابية على حد تعبيره.

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وكانت دروب بوكس قد أبدت سابقاً اهتماماً بمجال الذكاء الاصطناعي، وظهر ذلك في رسالة من الشركة عام 2018 نصت على أن “ذكاء الآلة” سيسمح في النهاية لـ(دروب بوكس) بفهم وخدمة عملائها بشكل أفضل.

وقدمت خدمة استضافة الملفات الأمريكية بعض الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق، مثل ميزة التعرف التلقائي على النص التي أضافتها في 2018.

ومع ذلك، فإن تسريح الموظفين من أجل توظيف آخرين من ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي دليل على جدية الشركة في التحول إليه.

وفي سبيل تقليل الضرر على الموظفين الذين سيتم تسريحهم، سوف تستمر الشركة في دفع رواتبهم لما لا يقل عن 4 أشهر، بالإضافة إلى ستة أشهر من الرعاية الصحية، والسماح لهم الاحتفاظ بأجهزة الشركة للاستخدام الشخصي، وتقديم الدعم المهني ومساعدتهم على إيجاد وظائف بديلة.