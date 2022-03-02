الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
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بسبب غزو اوكرانيا.. “نيتفلكس” توقف أربع مسلسلات روسية

منذ 28 دقيقة
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انضمت “نتفليكس” الى قافلة الشركات الفنية المقاطعة لروسيا في العالم، اليوم الاربعاء، معلنة أن تعليق جميع المشاريع وعمليات الاستحواذ المستقبلية في روسيا، جراء قيام الاخيرة بغزو أوكرانيا المجاورة، بحسب ما أفادت مجلة “فارايتي”.

وذكرت المجلة أن “نيتفلكس” أجرت تقييما للأحداث الحالية، ثم قررت أن تقوم بوقف أربع مسلسلات روسية كانت قيد التحضير.

وكانت “نيتفلكس”، ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أنه لا خطط لديها من أجل إضافة قنوات تديرها الحكومة الروسية إلى الشبكة.

واتخذت “نيتفلكس” هذا القرار رغم وجود نظام يقتضي بأن تقوم بتوزيع القنوات المدعومة من قبل حكومات.

وتقوم شبكة “نيتفلكس” الرائدة بالبث في 190 دولة في العالم، من بينها روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن مهرجان “كان” السينمائي الشهير في فرنسا، أنه سيمنع الوفود الروسية الرسمية من حضور دورة 2022، إلا في حين انتهى غزو أوكرانيا.

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