بسبب مقاطع فيديو غير "مخصصة للأطفال".. ازمة جديدة تواجه "يوتيوب"

كشف تقرير شفافية جودة الإعلانات Adalytics عن أن يوتيوب عرض إعلانات تستهدف البالغين داخل ما يقرب من 100 مقطع فيديو تعد “مخصصة للأطفال”.

وبحسب ما ورد تضمنت بعض هذه الإعلانات محتوى غير مناسب للأطفال، مثل حطام السيارات والإصابات الطبية ومقاطع من برامج TV-MA، واكتشف Adalytics أن مواقع الويب المرتبطة بالإعلانات تنقل ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” إلى أجهزتها التي يمكن أن تقدم إعلانات مستهدفة للأطفال أيضًا.

كما أشار Adalytics، تنص سياسات غوغل الخاصة، على أن الإعلانات ذات المحتوى المصمم للأطفال يجب ألا تستخدم اعلانات تابعة لجهات خارجية أو تجمع معلومات شخصية دون الحصول على إذن من أحد الوالدين، و يكرر دان تايلور ، نائب رئيس غوغل للإعلانات العالمية ، هذه السياسة في رد على موقع غوغل على الويب ، حيث وصف تقرير Adalytics بأنه “معيب بشدة”.

وكتب تيلور: “لا نسمح باستخدام أدوات التتبع التابعة لجهات خارجية في الإعلانات المعروضة على محتوى مخصّص للأطفال على يوتيوب ، ويدعي هذا التقرير خطأً أن وجود ملفات تعريف الارتباط يشير إلى انهيار الخصوصية والعكس هو الصحيح ولا يظهر التقرير خلاف ذلك”.

ولفت بحث Adalytics بالفعل انتباه السناتور إد ماركي و Marsha Blackburn ، وفي رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ، حث المشرّعان الوكالة على النظر في ادعاءات Adalytics ، مشيرين إلى أن “يوتيوب و غوغل ربما انتهكا قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) – بالإضافة إلى مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2019 – بطريقة فاضحة ، ويتطلب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) أن تتلقى المنصات عبر الإنترنت إذنًا من الوالدين لجمع البيانات من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

كذلك فإن التقرير له تأثير على المعلنين أيضًا، حيث تنصح بعض الشركات الكبرى ، بما في ذلك IPG Mediabrands، العملاء بإيقاف الإعلانات مؤقتًا على يوتيوب ، وفقًا لـ Insider .

وتواجه غوغل بالفعل تدقيقًا بشأن تقرير Adalytics السابق الذي يشير إلى أن الشركة ضللت المعلنين بشأن المكان الذي وضعت فيه إعلانات الفيديو ، ووصفت جوجل هذا البحث بأنه معيب أيضًا ، على الرغم من تقرير صادر عن Ad Age يقول إن وكالة إعلانية واحدة على الأقل أبلغت المنفذ أن جوجل قامت برد بعض العملاء بسبب التناقضات، وهي خطوة قال ممثلو جوجل إنها “ليست غير شائعة” وأن إصدار الائتمانات جزء من الوضع الطبيعي بناء العلاقات مع المعلنين.