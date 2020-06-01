بسعر مخفض.. آبل تطرح ساعة “Series 5” للبيع عبر الانترنت

طرحت شركة ”أبل“ ساعتها ”Series 5“ للبيع عبر الإنترنت بأقل من السعر الرسمي بحوالي 100 دولار.

وتباع الساعة من طراز GPS 40 ملم مع شريط رياضي يمكن ارتداؤه لتتبع تمارينك أو البقاء على اتصال مع الآخرين مقابل 300 دولار عبر ”أمازون“، ويمكن الحصول على نسخة مقاس 44 مم مقابل 330 دولارًا.

وقامت ”أبل“ بتحديث شاشة سلسلة 5 عن سابقاتها، حيث تمتلك شاشة دراماتيكية، ما يجعل من السهل إلقاء نظرة على الوقت أو ممارسة التمارين دون الضغط على معصم اليد.

وتمتلك الساعة ميزة الأداء السريع والنظام البيئي للتطبيقات الغنية والميزات الذكية مثل Apple Pay واكتشاف مستوى الضوضاء.

ومع ذلك، فإن الساعة ليست خالية من العيوب، فتؤثر الشاشة على عمل البطارية ومن المحتمل أن تحتاج إلى الشحن كل يوم.