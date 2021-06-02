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بطاريات سلسلة iPhone 13 ستكون أكبر من سابقاتها‎

2 - يونيو - 2021
آيفون 13

آيفون 13

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تعمل شركة ”أبل“ الأمريكية، على تزويد هواتف سلسلة iPhone 13 المقبلة ببطاريات أكبر من سابقاتها في النسخة السابقة.

ووفقًا لتقرير جديد من الصين، فإن هاتف iPhone 13 mini سيحتوي على بطارية سعة 2،406 مللي أمبير في الساعة، وسيحتوي iPhone 13 و13 Pro على بطارية تبلغ 3095 مللي أمبير في الساعة، بينما سيأتي iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة.

وبالمقارنة، فإن هاتف iPhone 12 mini فيه بطارية تبلغ 2227 مللي أمبير في الساعة، بينما يمتلك كل من iPhone 12 و12 Pro بطارية تبلغ 2815 مللي أمبير في الساعة، كما تبلغ سعة iPhone 12 Pro Max 3687 مللي أمبير في الساعة.

ومن حيث الحجم النسبي، يحتل هاتف iPhone 13 Pro Max الصدارة، مع بطارية أكبر بنسبة 18٪ من سابقتها، يليه iPhone 13 و13 Pro (كل منهما يزيد حجمه بنسبة 10٪ تقريبًا)، أما هاتف iPhone 13 mini فيحصل على بطارية أكبر بحوالي 8٪ من بطارية iPhone 12 mini.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعات حول تزويد سلسلة iPhone 13 ببطاريات أكبر من سابقاتها iPhone 12، لكنها المرة الأولى التي نحصل فيها على أرقام فعلية.

ومع توفير هذه الصور الشاملة، من المفترض أن تكون سلسلة iPhone 13 جاهزة للإطلاق في وقت لاحق من هذا العام.

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