بطارية بسعة أكبر.. ميزات مرتقبة في الإصدار القادم لساعات Galaxy Watch 5

يترقب عشاق الساعات الذكية من شركة سامسونغ، الإصدار القادم من ساعات Galaxy Watch 5، والذي يتوقع أن يكون داعماً لسعة أكبر للبطارية مقارنة بالإصدار الحالي، وفقاً لما كشفته آخر التسريبات.

وأشارت التسريبات إلى الملامح الأولى لمواصفات إصدار سامسونج القادم Galaxy Watch 5، ولاحقاً جاء تقرير جديد من SamMobile ليقدم تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار.

ويؤكد تقرير SamMobile على أن ساعة Galaxy Watch 5 الذكية التي تأتي بنموذج رقم SM-R900 رصدت في بعض الوثائق المسربة مع بطارية بنموذج رقم EB-BR900ABY وسعة 276 mAh.

أيضاً تعد هذه السعة في بطارية الإصدار القادم من ساعات سامسونج أكبر بنسبة بسيطة من الإصدار الحالي Galaxy Watch 4 الذي جاء بقدرة بطارية 247 mAh.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن سلسلة ساعات Galaxy Watch 5 قد تأتي بمميزات صحية جديدة والتي تتضمن مستشعر لقياس حرارة الجسم لإدراك مرض المستخدم منذ البداية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الإنتاج الضخم لساعة Galaxy Watch 5 الذكية يبدأ في الربع الثالث من 2022، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال شهر أغسطس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية خلال الفترة القادمة.