بطارية مميزة.. تعرف إلى الهاتف الحديث من سامسونغ "Galaxy M14 5G"

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن أحدث هواتفها الذكية جالاكسي إم14 5جي) Galaxy M14 5G بخصائص جديدة ورائعة هاصة فيما يتعلق بسعة البطارية.

ويشترك هاتف (جالاكسي إم14 5جي)، الذي أُطلق في أوكرانيا، بالعديد من المواصفات والتصميم مع هاتف (جالاكسي أي14 5جي) Galaxy A14 5G الذي أُطلق في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويأتي (جالاكسي إم14 5جي) الجديد من سامسونغ، الذي يزن 206 جرامات ويأتي بسماكة 9.4 ملم، مع واجهة زجاجية، وظهر من البلاستيك، وإطار أيضًا من البلاستيك.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (بي إل إس إل سي دي) PLS LCD بقياس 6.6 بوصات وبدقة 2408×1080 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إتش سي) microSDHC.

ويحتوي (جالاكسي إم14 5جي) معالجًا ثماني النوى من نوع (إكسينوس 1330) Exynos 1330 المصنوع بتقنية عملية التصنيع 5 نانومتر. ويعمل المعالج بتردد 2.4 جيجاهرتز مع معالج الرسومات (مالي-جي68) Mali-G68.

وعلى ظهر الهاتف، يوجد ثلاث كاميرات دقة الرئيسية منها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن قطع أعلى الشاشة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويدعم (جالاكسي إم14 5جي)، الذي يأتي مع حساس بصمة ضمن زر جانبي، تقنية البلوتوث 5.2، ويأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

وتدعم بطارية الهاتف التي كما ذُكر تأتي بسعة كبيرة قدرها 6,000 ميلي أمبير في الشحن باستطاعة 15 واط.

وسيتوفر هاتف (جالاكسي إم14 5جي) الجديد من سامسونغ بثلاثة ألوان، هي: الأزرق الغامق، والأزرق الفاتح، والفضي، وذلك بسعر يعادل 222 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 241 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت. ويُتوقع أن تطلق سامسونغ الهاتف في المزيد من الدول خلال الأسابيع المقبلة.