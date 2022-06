بعد اجتماع ماسك مع عمال التعدين... سعر "بيتكوين" يرتفع

على خلفية تغريدة من رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس عن اللقاء مع ممثلي تعدين الأصول الرقمية، ارتفعت قيمة العملة المشفرة “بيتكوين” مرة أخرى من حد 40 ألف دولار.

وكان ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة، وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار.

وتم تداول عملة البتكوين صباح يوم 25 أيار بسعر 39 ألف دولار، بعد أن ارتفع سعرها بنسبة 9٪ في اليوم السابق

وكتب الملياردير الأمريكي بهذه المناسبة يقول: “تحدثت مع عمال مناجم البيتكوين في أمريكا الشمالية. سيقدمون تقارير عن الاستخدام الحالي والمستقبلي لمصادر الطاقة المتجددة ويطلبون من عمال المناجم في جميع أنحاء العالم القيام بذلك. ومن المحتمل أن تكون واعدة “.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK

