بعد استنساخ الصوت.. مهنة جديدة "مهدّدة" بسبب الذكاء الاصطناعيّ

مع تسارع الوتيرة التي تتطور فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي، تزداد المخاوف بين البشر من أن تسرق تلك الآلات لقمة عيشهم، خاص بعد ظهور “تشات جي بي تي”، وآخر من خرجوا للتعبير عن غضبهم ومخاوفهم، هم الممثلون الصوتيون، الذين تعتبر أصواتهم مصدر رزقهم.

وكشف ممثلون صوتيون أنه أصبح يُطلب منهم بشكل متزايد، التوقيع لشركات على حقوق لاستخدام أصواتهم، حتى يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء “نسخ روبوتية” منها، يمكن أن تحل محلهم في النهاية، وأحيانا دون تقديم تعويض مادي إضافي.

هذه الالتزامات التعاقدية ليست سوى واحدة من العديد من المخاوف لدى الجهات الفاعلة، بشأن صعود الذكاء الاصطناعي المولّد للصوت، والذي يقولون إنه يهدد بدفع قطاعات كاملة من الصناعة إلى البطالة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تأثير الصناعة المزدهرة للأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تمكن أي جهة على خلق “نسخ” من أصوات الآخرين.

وضرب موقع “Motherboard”، مثالا بقيام شركة “4chan” باستخدام برنامج تجريبي من شركة “أصوات الذكاء الاصطناعي” “ElevenLabs”، لتوليد أصوات مشاهير، من بينهم البريطانية إيما واتسون.

وتسوق “ElevenLabs” بتسويق خدمتها كخيار للأصوات المستخدمة في ألعاب الفيديو والأفلام والكتب الصوتية وغيرها.

قال سانغوون تشو، وهو ممثل صوتي للألعاب والرسوم المتحركة، لموقع “ماذربورد”: “إنه من عدم الاحترام للمهنة أن تقترح أن إنشاء أداء (صوتي اصطناعي) يعادل أداء إنسان حقيقي”.

وتابع: “بالتأكيد، يمكنك جعله يبدو كصوت حقيقي، وربما تجعله يبدو وكأنه يعكس عاطفة، لكن في النهاية سيظل صوتا فارغا وكاذبا. إن السير في هذا الطريق يخاطر بأن يعتقد الناس أنه يمكن استبدال الصوت بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل معدتي تنقلب حقًا”.

توجد الآن العديد من الشركات التي تعرض استنساخ أو إنشاء أو توليف صوت شخص ما باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقام موقع Motherboard باختبار العديد من منتجات هذه الشركات، لافتا إلى أنها تعمل بشكل عام بنفس الطريقة:

_ يمكن للمستخدمين تسجيل صوتهم باستخدام برنامج نصي توفره الشركة.

_ بمجرد تسجيل قدر معين من الصوت، والذي يمتد أحيانا من 10 إلى 60 دقيقة، ستقوم الشركة بإنشاء نسخة طبق الأصل من صوت المستخدم.

_ يمكن للمستخدم بعد ذلك كتابة أي نص، وسيقوم النظام بقراءته بصوت عالٍ باستخدام النسخة التركيبية من صوته.

_ غالبا ما تكون تكلفة هذه الخدمات منخفضة جدا، حيث يستطيع المستخدمون توليف الأصوات إما مجانا أو بثمن بخس، في مقابل الأضعاف التي يحصل عليها الممثلون الصوتيون.

_ تسمح بعض المواقع أيضًا للمستخدمين بتحميل الصوت المسجل مسبقًا، مما يعني أنه قد يكون من الممكن نسخ تسجيلات المشاهير أو أشخاص آخرين، ثم تجميعها دون علم الشخص أو موافقته.

ماذا عن الحقوق؟

وبدورها، أعربت عن الممثلة الصوتية فريدا وولف، التي ظهر صوتها في ألعاب إلكترونية عديدة، عن قلقها من التقدم الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وقالت لـ”Motherboard”: “يمكن لمطوري الألعاب واستوديوهات الرسوم المتحركة، وربما حتى العملاء التجاريين، قد يحصلوا على المزيد من صوتي من خلال الذكاء الاصطناعي، دون أن يتم تعويضي (ماديا)، ناهيك عن إبلاغ وكالتي بأن هذا قد تم”.

من جانبه، قال رئيس ومؤسس الرابطة الوطنية لممثلي الصوت (NAVA)، تيم فريدلاندر، لموقع Motherboard، إن “البنود في العقود التي تمنح المنتج الحق في تجميع صوت الممثل (بالذكاء الاصطناعي) أصبحت الآن سائدة للغاية”.

وتابع: “قد يكون العديد من الممثلين الصوتيين قد وقعوا عقدا دون إدراك أن بندا مثل هذا تمت إضافته. وجدنا أيضا بنودا في العقود تؤكد استخدام الممثل لتدريب أو إنشاء الصوت الاصطناعي دون أي تعويض أو موافقة إضافية. وتم إخبار بعض الممثلين بأنه لا يمكن تعيينهم دون الموافقة على هذه البنود”.

وردا على ذلك، نشرت NAVA نصائح للممثلين الذين يصادفون مثل هذه اللغة في عقودهم، بما في ذلك رفع العقود لممثلي النقابات.