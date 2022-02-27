بعد افتتاح اول قرية لها في السعودية.. ما أهمية “الشعاب المرجانية”

في حدث علمي جديد للمملكة السعودية أعلنت من خلاله عن افتتاح أول قرية للمعززات الحيوية (البروبيوتيك) المرجانية في العالم، وفقا لما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

وبحسب الصحيفة فإن قرية المعززات الحيوية المرجانية بمركز أبحاث البحر الأحمر هي مختبر طبيعي دائم جرى تصميمه لتطوير الأبحاث المتعلقة بالشعاب المرجانية، فيما تعتبر المعززات الحيوية (البروبيوتيك) متممات غذائية من البكتيريا الحية المفيدة للكائن المضيف كالمرجان وتعرف بـ(BMCs)، وهي من الطرق الجديدة تُستخدم للحفاظ على الشعاب المرجانية واستعادتها وإعادة تأهيلها.

وساهم مركز أبحاث البحر الأحمر التابع للجامعة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في إنشاء هذه القرية تحقيقاً لـ”نهجه الذي يدعم جهود الحفاظ على المرجان وترميمه”.

وقال نائب رئيس كاوست للأبحاث، البروفيسور دونال برادلي، إن البحر الأحمر هو أحد مفاتيح التنويع الاقتصادي للمملكة في مدينة نيوم ومشروع أمالا.

ونوه إلى أن التحديات العلمية والهندسية في البيئات البحرية تحفز الخبراء من علوم الأرض والبيئة البحرية ومنصات التكنولوجيا المتعددة للتركيز على حماية الموائل التي تحتاجها الشعاب المرجانية في العالم وترميمها.

وأوضحت البروفيسور، راكيل بيكسوتو، الأستاذ المشارك في العلوم البحرية في كاوست: “أثبتت مجموعتنا أن البكتيريا المفيدة المرتبطة بالشعاب المرجانية يمكن أن تخفف من الآثار الناجمة عن الإجهاد الحراري والأمراض، بل وتمنع موت الشعاب المرجانية”..

وأكدت بيكسوتو أن هذه القرية المرجانية ستكون مكانا مثاليا للأبحاث المبتكر الموجهة لحماية الشعاب المرجانية وأنه تم الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الطبيعية اللازمة للقيام بمثل هذه الأبحاث، موضحة “أنا متفائل’ جدا بإنشاء قرية المعززات الحيوية المرجانية في كاوست التي من خلالها سنطور حلولا مبتكرة ومؤثرة”.

وتقوم راكيل مع فريقها ببناء بنك حيوي يضم البكتيريا والكائنات الدقيقة البحرية المميزة التي تم جمعها من بيئات بحرية مختلفة في البحر الأحمر بهدف استخدامها في جهود التخفيف من أعراض الإجهاد البيئي، وتعزيز الاستزراع المائي، وترميم البيئة وإعادة تأهيلها.

ونبه أستاذ العلوم البحرية في “كاوست”، برستي برينار، إلى أن الشعاب المرجانية على مستوى العالم تشهد تدهورا حادا أدى لانخفاضها بنسبة 50% تقريبا على مدى الخمسين عاما الماضية.

وتابع: ” وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض نتيجة لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة المحيطات. لذلك أجد أن مشروع قرية المعززات الحيوية المرجانية تجربة واعدة جداً،حيث نطمح لزيادة كمية الشعاب المرجانية بنسبة 30% على مساحة شاسعة من المنطقة الاقتصادية الخاصة بحلول عام 2040″.