بعد اكتشاف خرق أمني.. زووم يوجه "نداء عاجلا" لمستخدميه

دعا تطبيق مؤتمرات الفيديو الافتراضية ”زووم“، مستخدميه، إلى تحديث التطبيق بشكل عاجل، بعد اكتشاف خرق أمني في النظام.

ووجه التطبيق ”نداء عاجلا“ لمستخدميه بسرعة تحديث التطبيق على الهواتف المحمولة وإصدار الويب الخاص به، حيث إن التحديث ”يصحح تلك الثغرات التي اكتشفها فريق أمن المعلومات التابع له“.

ويسمح الاختراق الأمني للتطبيق، بحصول ”أداة ضارة“ على بيانات صوت وفيديو اجتماعات افتراضية لم يكن مصرحا بالدخول إليها“، وفقا لصحيفة ”الدياريو“ الإسبانية.

كما تسمح الثغرة الأمنية، التي وصفتها ”زووم“ بأنها ”عالية الخطورة“، لأي مهاجم إلكتروني باقتحام اجتماع خاص دون أن يكتشفه المشاركون الآخرون، وهي فجوة من شأنها أن تفتح الباب أمام قرصنة المعلومات الشخصية.

ولم تذكر الشركة بالتفصيل ما إذا كانت قد اكتشفت بالفعل حالات تجسس إلكتروني تسببت بها الثغرة الأمنية.

ولا تعد هذه الثغرة الأمنية الأولى لزووم، حيث كشف التطبيق عن ثغرتين أمنيتين في وقت سابق، لكن كانتا بتأثير محدود.

وذكرت الشركة أن مستخدمي ”زووم“ من خلال المتصفح لن يتعرضوا لهذه الثغرات الأمنية، وهو أمر من شأنه أن يؤثر فقط على مستخدمي التطبيق، سواء النسخة المجانية أو المدفوعة.

وعلى الرغم من عدم إفصاح شركة ”زووم“ عن العدد الإجمالي لمستخدمي التطبيق، نظرا لأن العديد منهم يستخدمون خدمتها من خلال المتصفح، إلا أنها أفادت بوجود حوالي 204 آلاف عميل يستخدمون خدمتها المدفوعة.

وسجل تطبيق ”زووم“ إقبالا كبيرا من المستخدمين مع ظهور جائحة كورونا، حيث وصل تقييم أسهم الشركة لأكثر من 20 مليار دولار، فيما تجاوزت الإيرادات الفصلية أكثر من 1 مليار دولار.