بعد الضغوط.. مايكروسوفت تفصل Teams عن Office في أوروبا

أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الخميس، أنها ستسمح لعملائها من الشركات في أوروبا بشراء تطبيق الفيديو والدردشة Teams بشكل منفصل عن برنامج Office الخاص بها، وذلك بعد شهر من فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في تجميع الشركة للمنتجات، بحسب CNN.

سيدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر، مما سيؤثر على العملاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية أخرى تستخدم مجموعات Microsoft 365 وOffice 365.

ستعمل Microsoft MSFT أيضًا على تسهيل الأمر على الشركات الأخرى – على سبيل المثال Zoom وSlack، المملوكة لشركة Salesforce – لدمج منتجاتها مع Microsoft 365، الاسم الجديد لـ Office 365.

وقالت نانا لويز ليند، نائبة رئيس الشركة لشؤون الحكومة الأوروبية، في بيان: “نعتقد أن هذه التغييرات توازن بين مصالح منافسينا ومصالح العملاء التجاريين الأوروبيين، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة بأسعار تنافسية”.

وأضافت أن مايكروسوفت ستواصل المشاركة في التحقيق و”ستظل منفتحة لاستكشاف الحلول العملية التي تفيد العملاء والمطورين في أوروبا”.

ستفرض الشركة رسومًا أقل شهريًا على “عملاء المؤسسات الأساسية” بقيمة 2 يورو (2.2 دولار أمريكي) مقابل Microsoft 365 وOffice 365 – والتي تتضمن Word وExcel وOutlook من بين التطبيقات الأخرى – بدون تطبيق Teams الشهير.

سيتمكن العملاء الجدد في أوروبا من شراء Teams، المشهور بميزة مؤتمرات الفيديو، بشكل منفصل مقابل 5 يورو (5.4 دولار) شهريًا.

قالت ليندي: “يمكن لعملاء المؤسسات الحاليين الذين لديهم بالفعل مجموعة مع Teams اختيار البقاء مع مجموعة الإنتاجية الحالية الخاصة بهم أو الانتقال إلى مجموعة بدون Teams”.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في الممارسات المحتملة المانعة للمنافسة من قبل مايكروسوفت بعد شكوى عام 2020 من Slack والتي زعمت أن مايكروسوفت ربطت Teams بشكل غير قانوني ببرنامج مكان العمل المهيمن.