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بعد العديد من البلاغات.. مايكروسوفت تحقق في تعطل تيمز وأوت لوك

منذ 49 دقيقة
شركة مايكروسوفت

شركة مايكروسوفت

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قالت شركة مايكروسوفت الأربعاء إنها تحقق في مشكلة تؤثر في العديد من الخدمات منها تيمز وأوت لوك، إذ أفادت بلاغات بأن المنصتين تعطلتا لدى آلاف المستخدمين على مستوى العالم.

ولم تفصح مايكروسوفت عن عدد المستخدمين المتضررين، ولكن البيانات من موقع داون دتيكتور الإلكتروني لتتبع الأعطال أظهرت وجود أكثر من 3900 حالة في الهند وأكثر من 900 في اليابان، وتزايدت بلاغات التعطل أيضا في أستراليا وبريطانيا والإمارات.

وقالت مايكروسوفت في تغريدة على تويتر “حددنا مشكلة محتملة في الشبكة”، مضيفة أنها تعمل على تحديد الخطوات التالية لحل المشكلة.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق تيمز. وانتقل الكثيرون إلى تويتر لمشاركة التطورات بشأن تعطل الخدمة، حيث جرى تداول وسم (مايكروسوفت تيمز) على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي.

ويشكل تطبيق تيمز، الذي يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.

    المصدر :
  • رويترز

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