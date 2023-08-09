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بعد انخفاض المستخدمين.. ميزات وتحديثات جديدة لتطبيق "ثريدز"

منذ ساعة واحدة
تطبيق ثريدز

تطبيق ثريدز

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أعلنت شركة ميتا، عن تحديث خاص بتطبيق ثريدز، وجلب ميزات جديدة للمنصة المتخصصة في نشر التدوينات القصيرة على طريقة تطبيق إكس “X”، على أمل مواجهة تراجع نمو المنصة الجديدة.

وكانت هذه الشركة بدأت بالفعل اختبار هذه الميزة في نظام “أندرويد” الأسبوع الماضي، لكنها قررت الآن إطلاقها لعموم المستخدمين.

وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين العثور على المنشورات التي أعجبوا بها، من خلال صفحة الملف الشخصي، كما يمكنهم الوصول إلى ما أعجبوا فيها في منصة “إكس” (تويتر- سابقا) من خلال علامة تبويب منفصلة (الإعجابات) في ذات الصفحة.

وأطلقت “ميتا” أيضا خيارا جديدا لجودة الوسائط المتعددة المرفوعة إلى المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح “ثريدز” الآن للمستخدمين بتصنيف قائمة المتابعة ليظهر الأحدث أولا أو الأسبق أولا.

وقال المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ إن هذه التحديثات “قد تبدو صغيرة للتطبيق، إلا أن بعضها من أكثر الميزات طلبا، مثل: البحث عن المنشورات، نسخة للويب من المنصة”.

وكان زوكربيرغ أطلق “ثريدز” في 5 يوليو/تموز 2023، مشيراً إلى أن التطبيق المملوك لـ “ميتا” سجل 5 ملايين اشتراك في أول 4 ساعات.

ويشبه هذا التطبيق “إكس” إلى حد بعيد، إذ يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، لكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.

ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

    المصدر :
  • وكالات

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