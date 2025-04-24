بعد انسحاب الصين.. إير إنديا بصدد شراء 10 طائرات من طراز 737 ماكس من بوينغ

قال مصدران لرويترز اليوم الخميس إن شركة الطيران الهندية (إير إنديا) تجري محادثات مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات لشراء حوالي 10 طائرات من طراز 737 ماكس، بعد أن شرع العملاء الصينيون في رفض استلامها وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وذكر كيلي أورتبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ أمس الأربعاء أنه “بسبب الرسوم الجمركية، أشار العديد من عملائنا في الصين إلى أنهم لن يتسلموا” طائرات، وأن الشركة قد تعيد توجيه الطائرات إلى عملاء آخرين يحتاجون إليها.

وفرضت الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، رسوما جمركية تتجاوز 100 بالمئة على بعضهم البعض.

وقال مصدران، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لسرية المناقشات، إن إير إنديا تسعى للحصول على حوالي 10 طائرات ضيقة البدن من بوينج لشركة (إير إنديا إكسبريس) الاقتصادية التابعة لها، والتي تمتلك أسطولا يضم أكثر من 100 طائرة.

ولم ترد إير إنديا ولا إير إنديا إكسبريس ولا بوينج على طلبات للتعليق بعد.

قال المصدر الأول منهما “إير إنديا مهتمة للغاية… في حال إتمام الصفقة، من المتوقع إضافة الطائرات إلى الأسطول بنهاية العام”، مضيفا أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف مصدر ثالث مطلع على المحادثات بين إير إنديا وشركة بوينج أن أي اختلاف في تكوين الطائرات بين أسطولها والطائرات القادمة المخصصة للعملاء الصينيين قد يؤخذ في الاعتبار عند التفاوض على الأسعار.