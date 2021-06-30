الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد انفصالها عن المحطة الفضائية.. شاحنة أميركية تطلق قمرين صناعيين

30 - يونيو - 2021
قمر صناعي

قمر صناعي- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انفصلت شاحنة Cygnus الفضائية الأميركية امس عن المحطة الفضائية الدولية، وذلك باستخدام يد” Canadarm 2 الآلية. وقامت الشاحنة بعد انفصالها عن المحطة بإطلاق قمرين صناعيين صغيرين. يخصص أحدهما لدراسة الغلاف الأيوني للأرض. وثانيهما لاختبار البرمجيات.

تحمل الشاحنة على متنها النفايات التي تسلمتها من طاقم المحطة الفضائية، مع العلم أنها بدأت بعد ذلك في النزول ودخلت طبقات كثيفة للغلاف الجوي حيث احترقت تماما.

يذكر أن شاحنة Cygnus الفضائية التابعة لشركة Northrop Grumman الأمريكية التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في فبراير الماضي حين أوصلت إلى طاقم المحطة 3.6 طن من الحمولة المختلفة، بما فيها الأغذية والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجارب علمية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    هاتف آيفون
    آبل تحث مستخدمي آيفون لتحديث هواتفهم.. ما السبب؟!
    الصاروخ تغزو الفضاء
    الصين تطلق الوحدة الثانية لإستكمال محطتها الفضائية
    شركة غوغل
    غوغل تطرد مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعي لهذا السبب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن