بعد تجاوزها 23 ألف دولار.. بيتكوين تنخفض

نجحت العملة المشفرة الأشهر بيتكوين في تجاوز مستوى 23 ألف دولار، خلال تعاملات أمس السبت.

وبذلك يكون سعر بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه سرعان ما انخفض دون هذا المستوى ليصل السعر اليوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني إلى 22.723 ألف دولار.

ومع تجاوز العملة مستوى 23 ألفا، تصاعدت الآمال في مواصلتها لرحلة الصعود، لتسجل المستوى الذي بلغته بداية العام الماضي حينما تجاوز سعرها 40 ألف دولار.

سعر بيتكوين يبدأ رحلة الصعود

وبعد رحلة سقوط طويلة دفعت بيتكوين لتسجل مستوى دون 16 ألف دولار في بعض الأيام تمكنت العملة الشهيرة من استرداد بعض مكاسبها.

وخلال الأسبوع الماضي انتعش سعر بيتكوين بنحو 7.3% لتصل إجمالي قيمة بيتكوين في سوق الكريبتو إلى 437.83 مليار دولار.

ومع بداية العام الجديد استطاع سوق العملات المشفرة أن يسترد بعض خسائره التي مني بها خلال العام الماضي.

وكان عام 2022 عاما صعبا على العملات الرقمية بعد أن انتهج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، مما أضر كثير بسوق الكريبتو.

ارتفاع غير متوقع

وشهد شهر يناير/ كانون الثاني ارتفاعًا غير متوقع في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة مع العديد من الأصول الرقمية الكبيرة – وأسهم بعض شركات الأصول الرقمية – حيث شهد ارتفاعًا ثابتًا خلال الأسابيع الأولى من العام.

وفنيا قدم سعر بيتكوين تداولات إيجابية قوية بعد أن اخترق السعر مستوى 18500، وحاليا يواجه السعر عائقا أمامه لاستمرار الصعود نحو 25350 حيث يحتاج لاختراق مستوى المقاومة عند 23500 لفتح المجال أمامه لاستمرار الصعود.

كما تقدم سعر إيثريوم خلال تعاملات الأسبوع لينتعش بنحو 3.77%، منتعشا بمقدار 0.5% خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر العملة نحو 1637.54 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.