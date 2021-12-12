بعد تعرضه للاختراق.. "تويتر" يتحرك لتأمين حساب رئيس وزراء الهند

كشف موقع تويتر، عن إجراءات جديدة لتأمين الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد تعرضه للاختراق لفترة وجيزة.

وقالت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، الأحد، نقلا عن متحدث باسم تويتر، إن الاختراق تم لفترة وجيزة، وتمت استعادة الحساب على الفور.

وكشف المتحدث في تصريحاته، عن فتح الشركة لخطوط اتصال مع مكتب رئيس الوزراء الهندي، على مدار الساعة طوال الأسبوع، لتأمين الحساب، كما أكد أن التحقيقات جارية في هذه القضية، ولا توجد أي حسابات أخرى تعرضت للقرصنة.

وعقب اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي، تم نشر تغريدة تطلب الحصول على عملات افتراضية “بيتكوين” والحصول في المقابل على ضعف المبلغ.

وعقب استعادة الحساب، نشر القائمون عليه تغريدة أكدت تعرضه للاختراق لوقت قصير، وطالبت المتابعين بتجاهل أي رسائل أو تغريدات وصلت لهم.

وأوضح موقع تويتر أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا، ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة “استعمال أدوات متوافرة فقط لفرق الدعم الداخلي” في الشركة.

وقال إنه لم يتمكن من إثبات وجود صلة بين اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي والحسابات التي تعرضت للقرصنة في منتصف يوليو/تموز.