بعد تعطله لنصف ساعة.. عودة تطبيق تويتر للعمل في الشرق الأوسط

عاد تطبيق تويتر للعمل بعد تعطله لنحو نصف ساعة في عدد من دول الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أبلغ مجموعة من المستخدمين في دول الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن وجود عطل فني مفاجئ في التطبيق.

واشتكى المستخدمون من أن التغريدات بموقع تويتر “لا يتم تحميلها”، كذلك اشتكى البعض من توقّف الصفحة الرئيسة للموقع عن ظهور التحديثات، ولم تعلن إدارة تطبيق تويتر عن سبب العطل حتى الآن.

وتوقف تويتر بشكل كامل عند المستخدمين، وهو ثاني تعطل لمنصة العصفور الأزرق خلال شهرين، ويرجع خبراء التكنولوجيا سبب التعطل إلى خفض عدد الموظفين وتحديداً المهندسين المسؤولين عن مراقبة أداء منصة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة.

ويرأس شركة تويتر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي يُعد ثاني أغنى شخص في العالم بصافي ثروة تقدر بـ179 مليار دولار، حسب بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بتاريخ 12 فبراير/شباط 2023.

وإيلون ماسك هو رجل أعمال ومستثمر ومخترع وملياردير أمريكي من أصل جنوب أفريقي، وأيضًا هو المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في شركة SpaceX، ومدير تنفيذي ومهندس منتج لشركة Tesla، المالك والرئيس التنفيذي لشركة Twitter، ومؤسس شركة Boring، وكذلك المؤسس المشارك لشركة Neuralink و OpenAI.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، اليوم الأربعاء، إنه عند الاقتراب من أواخر 2023 سيكون “الوقت مناسبا” لإيجاد شخص آخر لإدارة “تويتر”، وهو وقت توقع أن يستقر فيه وضع منصة التواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك في تصريحات أدلى بها عن بُعد خلال القمة العالمية للحكومات في دبي لدى سؤاله عن اختيار رئيس تنفيذي جديد لـ “تويتر” وموعد تعيينه: “أعتقد أنني بحاجة إلى إيصال المنظمة لوضع مستقر والتأكد من أنها في موقف مالي قوي وأن خريطة طريق المنتج مرسومة بشكل واضح”.

وتابع قائلا “لا أعرف، أنا أخمن ربما صوب نهاية هذا العام سيكون وقتا مناسبا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة لأنني أعتقد أنها يجب أن تكون في وضع مستقر، كما تعلمون، بنهاية العام الجاري”، نقلاً عن رويترز.