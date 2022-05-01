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بعد تعطله.. "واتساب" يكشف السبب

1 - مايو - 2022
واتساب

واتساب

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بعد تعطله في عدة دول حول العالم، أكد تطبيق التواصل الشهير “واتساب”، الجمعة، أنه أصلح أعطالا فنية أدت إلى انقطاع خدمته في مناطق عدة.

وذكر موقع (Downdetector) المعني بمتابعة حالة المنصات الرقمية الشهيرة، أنه جرى تسجيل أكثر من 41 ألف انقطاع في خدمة “واتساب” مساء أمس.

كما أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الجمعة، أن معظم الانقطاعات في خدمة “واتساب” ببريطانيا حدثت في لندن ومانشستر وبرمنغهام.

لكن المشكلة تعدت حدود بريطانيا، فقد جرى تسجيل انقطاعات في خدمة “واتساب” في دول عدة حول العالم، مثل الولايات المتحدة، حيث اعترف “واتساب” بوجود مشكلة وقال إنه يعمل من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها.

وبدا أن تطبيق “فيسوك” هو الآخر واجه مشكلات تقنية لكن على نطاق أقل، فقد تحدث نحو 200 مستخدم فقط عن صعوبات في استخدام الموقع الأزرق في الوقت نفسه.

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