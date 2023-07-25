بعد تغيير اسمه إلى إكس.. تويتر قد يواجه تحديات قانونية

تويتر تعلن رسميًا تغيير اسمها إلى X Corp

قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق تويتر إلى إكس تحديات قانونية إذ تمتلك شركتا ميتا ومايكروسوفت حقوق ملكية فكرية للمسمى ذاته.

ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية إكس في العلامات التجارية على نطاق واسع لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية – والشركة التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر قد تواجه عقبات مستقبلا في الدفاع عن هويتها الجديدة إكس.

وقال جوش جيربن وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية “من المؤكد بنسبة 100 بالمئة أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على تويتر بسبب ذلك”، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أمريكية سارية مسجلة باسم إكس في الكثير من الصناعات.

كما يحق لمالكي العلامات التجارية – والتي تحمي أشياء مثل الأسماء التجارية والشعارات – رفع دعاوى التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية إذا استخدمت شركة أخرى علامة قد تسبب التباسا لدى المستهلك. وتتراوح الأحكام في مثل هذه الدعاوى بين التعويضات المالية وحظر استخدام العلامة.

وتمتلك مايكروسوفت منذ 2003 علامة تجارية باسم إكس متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو إكس-بوكس التابعة لها. كما تمتلك ميتا بلاتفورمز، التي أطلقت في الآونة الأخيرة منصة ثريدز المنافسة لتويتر، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف إكس باللونين الأزرق والأبيض وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي.