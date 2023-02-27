بعد جولة "التسريح المفاجئ".. بماذا وعد ماسك موظّفي "تويتر" المتبقّين؟

أوردت تقارير لموقع “ذا فيرج” أنّ إيلون ماسك أخبر موظّفيه المتبقّين في “تويتر” في بريدٍ إلكترونيّ أرسله اليوم أنّهم سيحصلون على جوائز أسهم “مهمّة جدًّا” بحسب أدائهم في 24 آذار، وذلك بعد جولة أخرى من عمليات التسريح المفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب ماسك: “في الأسبوع الماضي أكملنا إصلاحاً تنظيميّاً صعباً ركّز على تحسين التنفيذ المستقبليّ، باستخدام أكبر قدر ممكن من التعليقات التي يمكن أن نجمعها من الشركة بأكملها”. وأكّد على أنّ “أولئك الذين بقوا سيحظون بتقدير كبير”.

وأشار “ذا فيرج” إلى أنّ المذكّرة القصيرة، التي تحمل عنوان “جوائز الأداء”، هي أوّل اتّصال يقوم به ماسك مع موظّفي “تويتر” منذ أن سرّح المئات منهم دون سابق إنذار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك العديد من كبار القادة، وجميع أعضاء فريق المنتج تقريباً.

هذا وجعل ماسك من الصعب حتى على من تبقّى معرفة النطاق الكامل لتخفيضات الموظّفين، فقد أغلق العديد من وسائل الاتّصال بين الموظّفين، كإيقاف استخدام تطبيق “Slack” في الشركة، وتعطيل رسائل البريد الإلكترونيّ الخاصّة بـ”غوغل شات”.